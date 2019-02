“De oppositie wordt in haar spreekrecht beperkt!” Vanessa Dekeyzer

06 februari 2019

16u41 0 Tienen Oppositiepartijen sp.a en Tienen Vooruit zijn niet te spreken over het spreekrecht van de gemeenteraadsleden, dat in het nieuwe huishoudelijk reglement aan bepaalde regels wordt onderworpen. “Daarover is geen enkel overleg geweest”, klinkt het boos bij de oppositie. “Je kan hier dus moeilijk praten over een gedragen voorstel.”

Vroeger kon een gemeenteraadslid tijdens de varia van de agenda vrij vragen stellen aan de burgemeester en schepenen. Nu krijgt men alleen het woord wanneer men zijn vraag schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad heeft voorgelegd, ten laatste daags voor de vergadering van de gemeenteraad en dat voor acht uur ’s morgens. Op de gemeenteraad zelf krijgt men dan maximum vijf minuten voor de vraag en drie minuten voor het antwoord. De vraagsteller mag daarna nog één aanvullende vraag stellen. Het stellen en beantwoorden van die vraag mag niet langer duren dan één minuut.

“Voor een spontane vraag is er dus geen plaats meer, ook niet over een dringend actueel onderwerp dat zich aandient de dag van de gemeenteraad”, zegt raadslid Jos Mombaers (Tienen Vooruit!). “Een gemeenteraadslid is de lokale volksvertegenwoordiger. Het is zijn of haar taak de spreekbuis te zijn van de Tienenaar. Door het spreekrecht te beknotten, weert men de Tienenaar uit de debatten.” Tienen Vooruit! diende op de zitting van de gemeenteraad een motie in om de goedkeuring van het bewuste artikel van het huishoudelijk reglement te verwijzen naar de gemeenteraadscommissie van de burgemeester voor verder overleg. Deze motie werd meerderheid tegen minderheid weggestemd.

“We betreuren het dat er geen enkel voorafgaand overleg met alle fracties is geweest over de opmaak van het nieuw huishoudelijk reglement”, reageert raadslid Nele Daenen (sp.a). “Verschillende artikels hebben volgens ons eerder de teneur om de oppositie monddood te maken en de mogelijkheid voor de oppositie om tussen te komen, strikt in de perken. Dit gaat categoriek in tegen het principe van een transparant en open bestuur en tegen het voornemen van participatie vanwege burgers, die ook door de huidige oppositie vertegenwoordigd worden.”

“Eigenlijk is er geen beperking van het spreekrecht”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “We maken gewoon afspraken om ervoor te zorgen dat de zitting goed kan verlopen. Als de vragen op voorhand ingediend worden, kunnen de schepenen ook beter zorgen voor een correct antwoord. Nu werd er bijvoorbeeld naar concrete cijfers gevraagd op de zitting, terwijl een schepen ook vaak navraag moet doen bij zijn diensten. De spreektijd wordt beperkt, maar dat is om het debat vooruit te laten gaan en aan iedereen de kans te geven om tussen te komen. Maar daar kan ook altijd van afgeweken worden door de voorzitter. Uiteindelijk bepaalt zij hoe het debat verloopt. Ook met de digitalisering is het belangrijk dat iedereen de kans krijgt aan het debat deel te nemen.”