“Dankzij Bednet is er geen leerachterstand” Morgen is het weer nationale pyjamadag Vanessa Dekeyzer Tom Van De Weyer

14 maart 2019

17u15 0 Tienen Morgen is het weer zover: de nationale pyjamadag. Op die dag komen heel wat leerlingen en leraren in pyjama naar school uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. Het initiatief komt van Bednet, dat ervoor zorgt dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen gaan, van thuis uit de les in hun klas live kunnen volgen. En dat Bednet heel goed werkt, getuigen de 18-jarige Sander uit Kumtich en de 6-jarige Arne Dehaes uit Rillaar.

Arne Dehaes zit in het eerste leerjaar van Dol-Fijn in Rillaar en volgt sinds oktober de lessen via Bednet. De zesjarige jongen heeft lymfeklierkanker en moet regelmatig naar Leuven voor een chemokuur. Door de voortdurende behandeling is Arne fysiek te zwak om naar school te gaan. Hij is echter een voorbeeldige leerling en dankzij Bednet heeft hij geen leerachterstand. “Rekenen is mijn favoriete vak. Lezen doe ik minder graag, maar elke avonds lees ik met mijn mama een boekje.”

Camera zoomt in

In het eerste jaar zitten 47 kinderen en drie juffen. Aan het begin van de dag zit iedereen samen op de tribune. Daarna worden de groepjes en opdrachten verdeeld. “Bednet is een heel uitgekiend videosysteem, waardoor het net is alsof Arne tussen zijn klasgenoten zit”, zeggen zijn ouders Bart en Tine. “Zijn maatje Kasper zet elke dag de mobiele videocamera op de juiste plek in de klas. Gelukkig had hij de basis van schrijven al onder de knie gekregen toen hij nog gewoon in de groep zat. Nu kan de camera inzoomen op zijn schrift en volgen de juffen mee. Via Bednet doet hij mee aan gezelschapsspelletjes.”

Toch valt het Arne soms zwaar dat hij fysiek niet aanwezig kan zijn. “Laatst ging de hele groep op boerderijklas. Ik vind het jammer dat ik niet mee kan ravotten. Zeker op dagen dat ik me heel goed voel, is het jammer dat ik niet kan meedoen aan activiteiten als zwemmen of turnen.”

“Voor hij ziek werd ging Arne naar de turnkring Thor in Zichem. Dat is een groot gemis”, zeggen Bart en Tine. “We gaan af en toe met hem naar de speeltuin in de buurt. Als het slecht weer is, speelt hij computergames.” Arne is de eerste leerling in Dol-Fijn die les volgt via Bednet. Uit solidariteit komen vrijdag alle leerlingen en leerkrachten in hun pyjama naar school.

De 18-jarige Sander Boingen kreeg in september te horen dat hij acute leukemie heeft. Als laatstejaars aan het GO! Atheneum van Tienen wil hij graag samen met zijn klasgenoten zijn secundair onderwijs afmaken. Maar door de zware behandelingen en de kans op infectie kan Sander niet naar school gaan. Dankzij Bednet heeft Sander nu toch de mogelijkheid om alle lessen bij te wonen, de leerstof onder de knie te krijgen en toetsen af te leggen. “Op die manier krijgt hij de kans om dit jaar zijn middelbaar af te maken. Het zou een bijna onmogelijke opdracht zijn, moest hij alles via zelfstudie moeten doen”, zegt mama Dominique Prossé.

Chrysostomos

Sinds november volgt Sander via Bednet elke dag les. “Ik vind het heel interessant omdat ik nu gewoon de lessen kan blijven volgen, of ik nu thuis ben of in het ziekenhuis”, zegt Sander. “De werking verloopt heel vlot, zeker omdat een medewerkster van Bednet uitleg is komen geven, zowel in mijn school als hier bij mij thuis.” Ook de klasgenoten van Sander zijn superblij dat ze hun vriend kunnen blijven zien. “We hebben hem zelfs bij de Chrysostomosviering kunnen betrekken dankzij Bednet”, klinkt het.

Uiteraard hoopt Sander nog zelf naar school te kunnen gaan, maar daar is voorlopig, omwille van het infectiegevaar, nog geen sprake van. “Eerst moet hij de toelating van de dokter krijgen”, zegt mama Dominique. “Voorlopig gaat het allemaal redelijk goed”, zegt Sander. “De behandeling slaat aan en dat is al heel veel!”