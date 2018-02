'Circus for a Smile' deint verder uit PILOOTPROJECT DANKZIJ SUBSIDIES NU OOK IN HAGELAND EN LEUVEN VANESSA DEKEYZER

20 februari 2018

02u28 0 Tienen Het project 'Circus for a Smile' van Circus Atelier SALTO, vzw kinderkanker, de Mediclowns en vzw Polly's Ranch, ontvangt subsidies van de Vlaamse overheid. Hiermee kunnen de organisatoren vijf circusdagen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking inrichten.

"Vier dagen zullen plaatsvinden in de circuszaal van Circus Atelier Salto aan de Grote Markt in Tienen en eentje in de tent van Polly's Ranch in Oplinter", zeggen Tom Cools van SALTO en Miel Mattheus van de Mediclowns.





Voor heel wat kinderen lijkt het doodnormaal: een bezoekje brengen aan het circus. Maar voor kinderen met een beperking is het dat niet. Daarom werd vorig jaar 'Circus for a smil'e gelanceerd. Kinderen van 't Prieeltje, van het buitengewoon bijzonder onderwijs De Sterretjes en van Campus Ten Haeghedorne van de Stichting M.M. Delacroix mochten in primeur de eerste opvoering bijwonen. De interactieve circusdag op maat in de zaal van de circusschool aan de Grote Markt met clowns, circusartiesten, dieren en een ballenbad was meteen een schot in de roos.





Daarom besloten de partners om dit initiatief verder uit te bouwen en open te trekken naar de regio Hageland en naar Leuven. Maar liefst 40 instellingen en scholen werden aangeschreven. Zij kregen tijdens de infoavond gisteravond de kans om op een van de vijf circusdagen in te tekenen. "We hopen ons project in de toekomst nog verder te kunnen uitbreiden naar de rest van Vlaanderen", aldus Tom.





Subsidies Vlaanderen

Maar koken kost geld. Er werd daarom een veiling met memorabilia van sportfiguren en showvedetten opgestart.





"Nu krijgen we ook subsidies van de Vlaamse overheid en daar zijn we bijzonder dankbaar voor", zegt Tom Cools. "Die centjes dekken niet de volledige kost van de vijf geplande circusdagen, maar dankzij deze steun kan toch een deel van de lesgevers betaald worden en kan er extra materiaal op maat van de deelnemers aangekocht worden. Belangrijk is dat deze dagen gratis kunnen blijven voor de deelnemers."





Circusworkshops

De circusdagen vinden plaats op 26 maart, 24 april, 22 mei en 24 september bij Circus Atelier SALTO en op 6 juni bij Polly's Ranch. "Tijdens deze dagen kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking uit instellingen, scholen of verenigingen gratis deelnemen aan circusworkshops, zich laten animeren door clowns en prinsessen, genieten van de muziek van muziekpedagogen en kennismaken met de diertjes van Polly's Ranch. Verder zijn er ook verschillende snoezelhoeken aanwezig waar de kinderen tot rust kunnen komen", vertelt Miel Mattheus. Wie vragen heeft over dit initiatief, kan contact opnemen met Miel op het nummer 0477/40.09.50 of met Tom op 0475/20.31.28.