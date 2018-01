"Carwash sluiten is enige uitweg" ONEERLIJKE CONCURRENTIE EN ONBEREIKBAARHEID NEKKEN UITBATER VANESSA DEKEYZER

02u27 0 Dekeyzer Roland Jeronimus bij zijn carwash. "Het heeft ons een kapitaal gekost om aan alle huidige en toekomstige eisen te voldoen. Maar we krijgen er niets voor terug." Tienen Uitbater Roland Jeronimus sluit zijn carwash West-Grijpen, in de Walstraat in bedrijvenzone Grijpenveld. Een drastische beslissing, maar hij ziet dan ook geen andere uitweg meer. "Oneerlijke concurrentie en onbereikbaarheid op doordeweekse dagen maken het onmogelijk om in Tienen een moderne carwash op economisch verantwoorde manier te exploiteren."

Eén van de modernste en milieuvriendelijkste wasstraten in België: zo omschrijft Roland zijn zaak. "Het heeft ons kapitalen gekost om aan alle huidige én toekomstige eisen te voldoen", vertelt hij. "Maar wat krijgen we daarvoor terug? Niets. Integendeel, in Tienen heb je veel 'handcarwashbedrijven' die zich niet aan de regels houden, maar die worden niet bestraft. Ze hanteren er lagere prijzen omdat alle inkomsten quasi omgezet worden in winst. En doordat er continu van eigenaar gewisseld wordt en er een gebrek aan controle is, komen deze bedrijven overal mee weg en betalen ze vrijwel geen belastingen. Daar kunnen wij niet langer tegenop. Helaas verdwijnt zo ook de enige zaak waar je als bedrijf je voertuigen kon laten wassen en er een btw-factuur voor kreeg."





Dekeyzer Pendelaars parkeren hun wagen ter hoogte van de carwash langs beide kanten van de weg, waardoor de zaak nog maar moeilijk bereikbaar is en veel klanten afhaken.

Volle stationsparking

Maar die oneerlijke concurrentie is niet het enige probleem. Roland toont ons een filmpje waarin duidelijk te zien is hoe moeilijk het is om op weekdagen zijn zaak te bereiken. Langs beide kanten van de weg staan immers de hele dag auto's van treinreizigers geparkeerd, en dit omdat zij geen plaats meer vinden op de stationsparking zelf. "Door die rijen geparkeerde auto's wordt de rijbaan bijzonder smal, wat het gevaarlijk maakt voor automobilisten om elkaar te kruisen", zucht Roland. "Zeker wanneer er leveranciers - met vrachtwagens dus - bij komen kijken. Soms moet je tien minuten bovenaan de straat wachten vooraleer je onze zaak kan bereiken. Veel klanten zien dat niet meer zitten en haken af. De laatste maanden is het klantencijfer dusdanig gezakt, dat het amper nog leefbaar is. Ik ben trouwens niet de enige die hieronder lijdt, maar blijkbaar speelt het belang van de bedrijven hier geen rol voor de stad. Terwijl ze toch een belangrijke impact hebben op de welvaart van de stad."





"Wij kunnen de teleurstelling van de uitbater begrijpen", reageert schepen Johan Dewolfs (N-VA). "Er bestaat inderdaad oneerlijke concurrentie op de carwashmarkt, doordat kleinere bedrijven zich niet aan dezelfde strenge milieuregels moeten houden. Wat het parkeerprobleem aan de Grijpen betreft: het is in de eerste plaats aan de NMBS om voldoende parkeerruimte te voorzien. In afwachting hiervan, wil de stad alvast een gebruiksovereenkomst afsluiten met De Lijn om de oude stelplaats in te richten als bijkomend parkeerterrein."