"Carnavalsdag verschuiven geen optie" ONDANKS PROTEST HANDELAARS BLIJFT STOET OP ZATERDAG CHRISTIAN HENNUY

07 februari 2018

02u49 0 Tienen De Ridders van Brunengeruz maken zich op voor hun 49ste carnavalsstoet komend weekend. Maar het ongenoegen bij Tiense handelaars over de stoet die op zaterdag uitrijdt, klinkt steeds luider. Ze pikken het niet dat het centrum op een hoogdag afgesloten wordt. "De kalender wijzigen is onmogelijk", klinkt het bij de carnavalisten.

Zoals de traditie het wil, rijdt de eerste carnavalsstoet van Vlaams-Brabant uit in Tienen. Dat is ook dit jaar niet anders. Nu zaterdag trekken OpgewekTienen met de reuzen, de Hoeksketeers, de Feestvierders Grimde, CC Jatienen, de Vrolijke Vrienden van de Zon en de Ridders van Brunengeruz vanaf 14.11 uur door de straten. "We zijn de eerste stoet in Vlaams-Brabant en dat willen we hoe dan ook blijven", zegt Theo Wuyts, voorzitter van de Ridders.





Verlies voor handelaars

Handelaarsvereniging Kwixx is niet zo blij met de datumkeuze. "Klanten die vier dagen voor valentijn nog een geschenk zoeken voor hun geliefde, zullen wegblijven", zegt voorzitter van Kwixx Carlo Joseph. Hij vreest voor een groot verlies voor de detailhandel. De centrumhandelaars zouden vroeger al gepleit hebben voor een stoet op zondag.





Agnes Uyttebroeck, organisator van de stoet, heeft weinig begrip voor de kritiek van de handelaars. "Jaren geleden hebben we al samengezeten met het stadsbestuur, de handelaarsbond en de kermisvrienden. Zaterdag bleek toen de beste dag", zegt ze. "Er zakt dan immers enorm veel volk af naar het centrum, waar ook de kermisuitbaters erg blij mee zijn." Volgens Uyttebroeck blijft bovendien zowel parking Kazerne als Alexianenweg perfect bereikbaar.





Agenda volzet

De kalender wijzigen is geen optie, zeggen de carnavalisten. "De stoeten in Zichem en Sint-Truiden zijn al noodgedwongen naar de maandag verschoven. Maar ook de rest van de weken zijn volzet", zegt Theo Wuyts, voorzitter van de Ridders. "Om carnavalisten uit andere steden en hun praalwagens naar Tienen te lokken, moet je zelf ook aan hun stoeten deelnemen. Daarom zakken wij onder meer af naar Kraainem, Leuven, Zoutleeuw, Aarschot, Zaventem en Halle." De jubileumeditie van de Tiense stoet vindt volgend jaar op Valentijnsdag zelf plaats. "Benieuwd wat dan de kritiek gaat zijn", aldus Uyttebroeck.





De stoet zaterdag volgt de klassieke route. "Twaalf personen zetten zich in voor de veiligheid langs het parcours. Per praalwagen zijn er verplicht ook twee begeleiders. We hebben bovendien een goede samenwerking met de politie. Die rijden trouwens voorop, gevolgd door de Tiense reuzen", zegt Agnes. Voor de Ridders van Brunengeruz wordt het alvast een drukke dag met 's ochtends een brunch, dan een Kroegentocht en om 11.11 uur de sleuteloverhandiging van de burgemeester Katrien Partyka aan jubileumprins en tevens voorzitter Theo I. Daarna volgt de stoet.