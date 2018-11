Call me By Your Name Christian Hennuy

10 november 2018

In het kader van het Holebifilmfestival wordt de Plusfilm ‘Call me By Your Name’ vertoond.

Op maandag 12 november van 14 uur tot 16.10 uur is er in de polyvalente zaal van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein, een filmvertoning ‘ Call me By Your Name.’ De inhoud kort: in 1983 wordt de zoon van een Amerikaanse professor gecharmeerd door de student die bij zijn familie in hun Noord-Italiaanse thuis komt studeren en wonen. Samen delen ze een onvergetelijke zomer vol muziek, eten en romantiek die hen voor eeuwig zal veranderen. Toegang 4 euro.