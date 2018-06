"Cafetaria Viander niet open door kieskeurigheid meerderheid" 28 juni 2018

02u50 0

Volgens sp.a gemeenteraadslid Marc Ylen is de nog steeds leegstaande cafetaria op het Vianderdomein het gevolg van de kieskeurigheid van de meerderheid.





"Ik heb het voorstel van de laatst overgebleven kandidaat, die wilde investeren, kunnen inkijken. Blijkbaar werd dit niet weerhouden op basis van een aantal subjectieve criteria zoals te veel focus op vissers, fietsers en wandelaars. Ook de rendabiliteit wordt in vraag gesteld terwijl deze kandidaat een voorzichtige inschatting maakte. Toch vreemd dat de meerderheid de kans mist om de ondernemers te betrekken in hun plannen. In plaats van mensen, die erg enthousiast zijn en willen investeren, te coachen naar iets mooi, worden deze mensen eerst drie maanden aan het lijntje gehouden om uiteindelijk afgescheept te worden."





Sp.a lanceert alvast een speerpunt in haar verkiezingsprogramma om lokale startende handelaars te ondersteunen door het aanstellen van een winkelmanager-of coach voor starters. (VDT)