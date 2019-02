“Bruurs” openen vanavond fanclubcafé Kristien Bollen

15 februari 2019

Het zangduo Bruurs (Jens en Jonathan Wouters) uit Boutersem openen vanavond hun fanclubcafé in café De Zon in de Gilainstraat in Tienen met een groots optreden. Jens en Jonathan zijn intussen al bijna twee jaar aan de slag als zangers. De microbe kregen ze te pakken van hun ouders. In 2014 nam Jonathan deel aan The Voice van Vlaanderen op VTM waar hij het schopte tot de battles. Jens nam deel aan kleine zangwedstrijden en vrije podia. “We brachten tot nu toe vooral covers van André Hazes, Elvis, Jan Smit en het betere Nederlandstalige werk. Dat concept kent intussen in de regio heel wat succes met als gevolg dat onze fanclub maar blijft groeien, vandaar de beslissing om op zoek te gaan naar een fanclubcafé. Het café De Zon leek ons een ideale plek. De zaakvoerders Peter Vangilbergen en zijn vrouw Daisy Lepoutre organiseren hier zowat ieder weekend optredens met Vlaamse artiesten. We hebben hier zelf dus ook al eerder opgetreden. Vanavond geven we een optreden bij de officiële inhuldiging. Vanaf 21 uur is iedereen welkom, de inkom is gratis. Vanaf vanavond zal je hier dus cd’s en fanmateriaal van “Bruurs” kunnen kopen. Ook zullen we in de toekomst van hieruit uitstappen met onze fans, al dan niet naar optredens, organiseren”