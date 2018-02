"Brief met nieuwe locatie kwam pas nà markt" MARKTKRAMERS ZIJN GEBREKKIGE COMMUNICATIE STADSBESTUUR BEU VANESSA DEKEYZER

20 februari 2018

02u26 0 Tienen Stadspartij Tienen Plus stelt dat de dinsdag- en vrijdagmarkt in een sukkelstraatje beland zijn. "Het stadsbestuur rijdt de marktkramers voortdurend tegen de kar en verplicht hen te vaak om van plaats te veranderen", klinkt het. "Bezoekers haken vervolgens af omdat ze de kramen waar ze trouwe klant zijn niet terugvinden."

"Het is wel zo dat we heel vaak moeten verplaatsen, onder meer bij de kermis twee keer per jaar, bij Suikerrock drie keer en bij Wintermagie en de komst van het reuzenrad", reageren An en Maarten van de kippenkraam uit Oplinter. "En dan moeten de werken aan de Grote Markt nog starten. Bij de verplaatsing is er bovendien geen eenduidigheid. Soms staan we aan de kazerne, soms in de straten rond de Markt. Enkele dagen voor de verhuis worden we pas op de hoogte gebracht, maar dan is er nog amper tijd om onze klanten op de hoogte te brengen. Het is ook al eens gebeurd dat de brief over de nieuwe locatie na afloop van de markt toekwam. Een duidelijke communicatie is al een begin van een beter marktbeleid."





Vaste kalender

"Er mogen evenementen plaatsvinden op de Grote Markt, maar toch niet keer op keer", zegt Danny Puyneers van Tienen Plus. "En daarnaast vragen we het stadsbestuur om kramers en kooplustigen, maar ook de horeca en de winkels rond het marktgebeuren tijdig in te lichten wanneer de markt moet verhuizen. Een vaste marktkalender met alle informatie over eventuele verhuisdagen is een noodzaak! En misschien kan er ook nagedacht worden over een compensatie voor de kramers op de verhuisdagen, zoals de halvering van het staangeld."





Mindere periode

Toch is het niet allemaal kommer en kwel, meent fruitmarktkramer Werner Bruyninckx uit Bunsbeek. "Nu is er een mindere periode, maar dat is normaal in de wintertijd. In het voorjaar herstelt zich dat terug. We zijn alvast blij dat huidig schepen van Markten overleg wil plegen om de markten in de toekomst niet te pas en te onpas te verschuiven voor nieuwe evenementen. Het is wel zo dat er wat marktkramers hebben afgehaakt, maar dat heeft te maken met de pensioengerechtigde leeftijd en het feit dat er geen opvolging is. De bestaande garde doet alvast hard haar best om de markten levendig te houden."





Alternatief parcours

"Er zijn inderdaad in het verleden heel wat evenementen geweest, die de marktkramers, soms nodeloos, deden verplaatsen", geeft schepen Gijsbrecht Huts (N-VA) toe. "De laatste tijd wordt er echter beter op elkaar afgestemd. Met de evenementen proberen we nu zoveel mogelijk de Markt te vrijwaren en ze steeds vrij te maken op dinsdagvoormiddag, zodat er niet verhuisd hoeft te worden. Alleen bij langere evenementen als Wintermagie is dat niet mogelijk. De heraanleg van de Grote Markt is een ander punt. Daarvoor zijn we, in samenspraak met de marktbond en de marktcommissie, op zoek gegaan naar een werkbaar alternatief parcours. Die onderhandelingen lopen vlot en zeer binnenkort zal het alternatief parcours voorgesteld worden. Bedoeling is dat zowel bij de heraanleg van de Markt als bij evenementen de marktkramers en hun klanten elkaar steeds op dezelfde vaste plaats kunnen terugvinden. Op die manier moeten ze dus niet te pas en te onpas verhuizen."