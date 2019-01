'Boullionblokjes van het leven' Christian Hennuy

Carine Schelkens was 27 toen ze in 1989 de diagnose MS kreeg. Schrijven werd voor haar een uitlaatklep . De evolutie schreef ze neer in columns, die werden gebundeld in het boek ‘Bouillonblokjes van het leven’. Op zaterdag 2 februari brengt ze hierover een lezing van 14 uur tot 16.30 uur in vergaderlokaal 1 van CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein in Tienen. Na de lezing is een bezoek mogelijk aan de fotoreportage ‘1.000 gezichten van MS’ eveneens in de Kruisboog. Organisatie: comité Oost-Brabant van MS-Liga. Info en reservatie : 016/82.13.15 of Holsbeek@skynet.be