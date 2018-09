"Bijna stond die cabine voor mijn raam!" ROGER KAN OP NIPPERTJE VERMIJDEN DAT ELEKTRICITEITSKAST ONGELUKKIG WORDT GEPLAATST VANESSA DEKEYZER

06 september 2018

02u25 0 Tienen Roger Devadder keek verrast op toen er pal voor zijn deur aan het Sint-Gillisplein in Kumtich voorzieningen werden getroffen voor de plaatsing van een elektriciteitskast van twee meter hoog. "Het ding zou recht voor mijn raam komen te staan", aldus Roger. "Fijn als je dat uitzicht elke dag opnieuw hebt."

Roger kwam drie jaar geleden op het dorpsplein van Kumtich wonen. "We hebben hier gebouwd", vertelt hij. "Op geen enkel moment werd ons meegedeeld dat hier pal voor mijn deur een elektriciteitskast zou komen. Ik snap wel dat dit voor het openbaar nut is en daar heb ik niets op tegen, maar moet dat werkelijk voor iemand zijn deur komen? Als ik wil verkopen, zal mijn huis niet meer dezelfde waarde hebben met dat als uitzicht. Dat spreekt voor zich."





Rond mei kreeg Roger plots een landmeter in de gaten, die voor zijn woning metingen aan het uitvoeren was. "Ik ben hem meteen gaan vragen wat hij precies aan het doen was. Zijn antwoord verraste me. Hij had de opdracht gekregen om het terrein op te meten waar de nieuwe elektriciteitscabine zou komen. Daarop ben ik meteen naar het stadhuis gestapt. Daar vroegen ze mij: 'weet je dat nu pas?'. Hoe moest ik dat nu weten? Niemand heeft mij op de hoogte gebracht. Blijkbaar mag Eandis dat dus zomaar doen zonder daarover een bericht uit te hangen of mensen te verwittigen."





Advocaat ingeschakeld

Roger vroeg aan het stadsbestuur om uit te kijken naar een alternatieve locatie, maar kreeg daar geen positief antwoord op de komende maanden. Tot de mensen van Eandis begin deze week aan de voorbereidende werken startten voor de plaatsing van de cabine aanstaande maandag. "Ik heb meteen mijn advocaat erbij gehaald en de werken zijn tijdelijk stopgezet voor overleg."





Dat vond gisterochtend plaats. "We zijn tot een mondeling akkoord gekomen dat de klant een stukje grond zal afstaan aan de gemeente, waardoor het stukje openbaar domein groter wordt", zegt David Callens van Eandis. "We zullen bijgevolg de cabine enkele meters kunnen opschuiven zodat de klant er geen hinder meer van ondervindt."





"De plaatsing van de cabine voor de deur van Roger is inderdaad erg ongelukkig", meent burgemeester Katrien Partyka (CD&V. "Het is echter zo dat voor de plaatsing van een elektriciteitscabine geen bouwvergunning meer nodig is. Samen met de eigenaar en Eandis zijn we principieel akkoord over een oplossing. De cabine kan meer opgeschoven worden als de eigenaar een stukje grond hiertoe afstaat. Eandis en de stad zullen dan verder alle aktes en paperassen in orde brengen. Ik ben blij dat dankzij wat goede wil van alle partijen we hier snel tot een oplossing konden komen!"