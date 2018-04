'Bij Cluts' krijgt nieuw gezicht DAGBLADHANDELAAR GUY (65) GAAT MET PENSIOEN NAAM BLIJFT BEHOUDEN VANESSA DEKEYZER

28 april 2018

02u38 0 Tienen De aloude dagbladhandel 'Bij Cluts' aan de Minderbroedersstraat sluit maandagmiddag de deuren. Zaakvoerder Guy Cluts gaat op zijn 65ste met pensioen. "Een overname binnen de familie zat er niet in, maar gelukkig zet Annelies Vanelven (33) de zaak vanaf dinsdag verder."

Het pand op de hoek van de Wolmarkt met de Minderbroedersstraat kent een ver verleden, weet Guy. "Het is ooit een café geweest en later vestigde groothandel Vanderelst zich hier. Het was mijn tante 'Piron' die in 1932 besliste om op deze locatie een dagbladhandel te openen. Later nam mijn vader François de zaak over. Toen die ziek werd, keek men naar mij als opvolger, maar dat was voor mij geen evidentie want ik studeerde in mijn tweede jaar aan de universiteit. Uiteindelijk - we schrijven 1975 - stemde ik er mee in om mijn studies op te geven en ik heb er eigenlijk nooit spijt van gehad, want ik heb elke dag graag in deze winkel gestaan."





En elke dag is bijna letterlijk te nemen. Guy was in 43 jaar amper twee dagen niet op post. "En dat was omwille van een operatie. Maar verder was ik altijd hier. Ik vind dan ook dat ik mijn pensioen dubbel en dik verdien (lacht)." De laatste dagen komen de klanten binnengewandeld met geschenken. "Ik heb al veel bubbels gekregen", zegt Guy. "De mensen kennen me natuurlijk heel goed hier in Tienen. Dat is ook het mooie aan het uitbaten van een krantenwinkel, het contact met de mensen. Dat ga ik wel missen."





Naam blijft zelfde

Vanaf dinsdag zal er een fris en jong en gezicht achter de gekende toog van de dagbladhandel staan: Annelies Vanelven. "Mijn man, Tim Mans, baat de Opera Bar uit iets verderop in de Spiegelstraat, en toen we hier toevallig passeerden, zagen we het overnamebericht hangen. Tim zei toen: neem jij die zaak over. Na heel wat denkwerk leek me dat een goed idee. Ik heb dus mijn job in de dienstensector opgegeven en heb bijzonder veel zin om mijn eigen baas te zijn."





Van naam veranderen, doet de zaak niet. "'Bij Cluts' is een begrip hier in Tienen en daar wil ik eigenlijk niet te veel aan raken", zegt Annelies. "Die lijn trek ik meteen ook door naar de invulling van het pand. Ik ben het wel aan het opfrissen en verfraaien maar mijn voorganger heeft goed werk geleverd, wat resulteert in een groot aantal vaste klanten. Daaronder zitten er heel wat Franstalige, die speciaal naar hier komen voor gespecialiseerde tijdschriften, die praktisch nergens anders in de regio terug te vinden zijn. Dat aanbod behoud ik zeker. De boeken gaan er wat meer tussenuit, terwijl de afdeling rookwaren en kansspelen uitgebreid wordt."





De openingsuren blijven behouden van 7.30 tot 18 uur op weekdagen en op zaterdag van 7.30 tot 17 uur. Zondag en maandagnamiddag is de winkel gesloten.