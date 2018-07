'Bewoners' Oud College: "Wat een maand!" MAAND NA NIEUWE INVULLING IS SITE ECHTE ONTMOETINGSPLAATS GEWORDEN VANESSA DEKEYZER

14 juli 2018

02u30 0 Tienen Het Oude College is een maand na de opening een gekende ontmoetingsplaats geworden. De reservaties voor tapasbar Pincho lopen vlot binnen, het terras van de Beach Bar is steeds mooi gevuld en de Escape Room wordt bijzonder enthousiast onthaald. En ook de uitbaters van de pop-upwinkels zijn enthousiast!

"Wat een maand!", klinkt het bij Serge Mommen en Jarno Vranken van Costa Hoppa. "We krijgen niets dan positieve reacties. Oud-studenten herkennen hun oude studiezaal niet meer. Ook het originele aanbod van fairtrade en biolimonades en de Hoplinterbieren vallen heel goed in de smaak." Ook Costa Hoppa Bijzonder, de Hoplinterbar die drie dagen per week uitgebaat wordt door de gasten van Huis in de Stad, is een succes. "Steeds meer mensen uit Tienen maar ook van daarbuiten vinden hun weg naar ons koffiehuis", zeggen vaste begeleiders Karen Reggers en Katty Es. "Onze 'bijzondere medewerkers' hebben ondertussen ook hun draai gevonden. De fierheid straalt van hen af."





De Beach Bar met haar zwembad is de publiekstrekker op de site. "Iedereen komt hier aan zijn trekken. Relaxen op het strand, spanning beleven tijdens de WK-wedstrijden op groot scherm en dansen op vrijdag, zaterdag en zondag. Het kan allemaal", aldus Steven Janssens. Sara Truyens van de doe-het-zelf workshopstudio O-TOKI ziet haar workshops druk bijgewoond, Sharina Degeest en Noemie Peeters van de conceptstore Basil Noir hebben al hun eigen vaste klanten en Ann Hermans van juwelenzaak TanTan kreeg al heel wat bestellingen binnen en is ook gepromoveerd tot conciërge van de site. "Ik zit dan ook dicht bij de ingang in de Broekstraat en blijkbaar nodigt dat uit om vragen te komen stellen over wat er hier allemaal gebeurt."





Onverhoopt succes

En dan is er ook nog de Escape Room. "We hebben al rond de 200 bezoekers mogen verwelkomen", zeggen bedenkers Sean Reniers en Brecht Marsoul. "Zelfs mensen die regelmatig escape rooms doen, vinden onze kamers kwalitatief zeer goed." En nog meer enthousiasme is te horen bij D&A, een conceptstore en workshopatelier van Daisy Depré, bij lifecoach Karin Brocades Zaalberg en bij Milan Pieteraerents van het grafisch bureau Kurieus.





Bij tapasbar Pincho van Jan Schevenels en Tom De Goignies was het vanaf dag 1 'volle bak'. "Dit succes hadden we niet durven verwachten." In de wijnbar Re-Wine-d van Peggy Op de Beeck gaan de niet alledaagse wijnen vlot van de hand. "De meest gehoorde reactie van onze klanten is dat ze hier een fijn rustpunt bij ons vinden." En er is zoetigheid op komst, want volgende maand opent de artisanale bakkerij Brut de deuren.