"Bednet maakt het verschil voor Joke"

02u41 0 Tienen Joke Vangoidsenhoven trok gisteren samen met de rest van het gezin voor Nationale Pyjamadag in slaaptenue naar school. Het achtjarige meisje is geboren met een motorische handicap, maar gaat naar een normale school. "Na een operatie kon ze drie maanden niet naar de les, maar dankzij bednet kon ze haar revalidatie combineren met de ziekenhuisschool", zegt papa Kristof.

Joke droomt ervan om ooit zelfstandig te kunnen stappen. Om een stap in de goede richting te zetten, moest ze vorig jaar onder het mes om de stand van haar beentjes te corrigeren. "En dat betekende drie maanden voltijdse revalideren in het ziekenhuis", vertellen ouders Kristof en Wendy. "In het weekend mocht ze wel naar huis om op adem te komen."





Enorme impact

Joke kon dus drie maanden niet naar school en dat vond ze niet leuk. Bednet bood haar een oplossing. "Tijdens je kindertijd is school je leven, de impact van Bednet is dus niet te onderschatten", beseffen haar ouders. Je vrienden zitten daar en je wereld speelt zich daar af. Wanneer je drie maanden 'out' bent, is dat een ramp. Dankzij Bednet kan een kind deel blijven uitmaken van die wereld. Zo deed Joke nog steeds mee aan kleine groepswerkjes in de klas en werd ze getrakteerd bij een verjaardag. Ze was écht aanwezig in de klasgroep, wat haar de kracht gaf om door te zetten." (VDT)