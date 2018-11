“ALs kind haalde ik al wekkers uit elkaar” Bram Struyen van juwelen Timmermans krijgt Hand Made in Belgium-label vanessa dekeyzer

15 november 2018

Bram Struyven van Juwelier Timmermans neemt met veel plezier het Hand Made in Belgium-label in ontvangst van Unizo Tienen-Hoegaarden-Boutersem. Samen met zijn ouders maakt hij zelf juwelen en beheert hij het volledige maakproces.



Het was Eduard Timmermans, werktuigkundige, instrumentenbouwer en zelfs piloot, die omstreeks 1915 een uurwerkwinkeltje in de Nieuwstraat in Tienen stichtte. Zijn zus Irma nam na zijn overlijden de zaak over en veranderde de naam naar Huis Timmermans.

Irma kwam in 1980 te overlijden, waarna Gaby op haar beurt de winkel van haar tante runde. De zaak werd verhuisd naar Peperstraat 20, waar ze nog steeds gelegen is. Gaby’s zoon Danny kwam tien jaar later in de picture. Hij en zijn echtgenote verbouwden de zaak in 1998 en veranderden de naam naar Juwelier Timmermans. In de helft van 2002 kwam ook hun zoon Bram Struyven mee in de zaak. Zijn droom werd werkelijkheid in 2005 met het uitbreiden van de zaak in de Spiegelstraat. Tegelijk werd er het logo veranderd naar ‘Timmermans-Jewel and watchmakers since 1915.”

“Ik ben opgegroeid in de zaak en was altijd geïnteresseerd in het vak”, vertelt Bram

“Ik herinner mij hoe ik als kind naast de werkbank van mijn vader zat. Terwijl hij uurwerken herstelde, haalde ik om te spelen wekkers uit elkaar. Ik ben dan naar Antwerpen getrokken om met succes mijn diploma als goudsmid-juweelontwerper te behalen. Daar heb ik me ook verder verdiept in edelsteenkunde en ‘diamond grading’. Ik vind het altijd leuk om voor de klant te zoeken naar de perfecte edelsteen die aan zijn of haar eisen voldoet. Elke edelsteen is uniek en heeft zijn eigenschappen, zo is ook elke klant uniek. Net dat maakt het voor mij heel boeiend.”

Er komen vaak klanten over de vloer met oud goud of erfstukken, die Bram een nieuw leven geeft in een mooi en hedendaags juweel. “Er zijn veel erfstukken waar we ook de diamanten van recupereren in een nieuw juweel. Net dat is het voordeel van een diamant: ze blijft eeuwig schitteren. De klant is vaak verbaasd over de schittering die we kunnen bereiken door alles grondig te kuisen en de perfecte zetting aan te meten.”

In 2016 investeerde Bram in de laatste nieuwe 3D-technologie om juwelen te creëren. “Hierdoor is niets nog onmogelijk en kunnen we nog meer aan de vraag van de klant tegemoet komen”, zegt Bram. “Je hebt nu de keuze: ofwel maak ik het juweel volledig met de hand ofwel teken ik het uit in 3D en giet ik het daarna. Bij het 3D uittekenen is het grote voordeel dat je op voorhand al een realistisch beeld krijgt. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.”

Dankzij de 3D-technologie krijgt Bram nu meer tijd om eigen collecties te maken. “Dit is de toekomst: meer eigen collecties ontwerpen, die verschillend en uniek zijn”, besluit Bram.