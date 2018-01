'Allemaal vriendjes' 02u26 1

De Tiense stadsbibliotheek organiseert zes voorleesuurtjes voor kinderen van 5 tot 7 jaar, onder het thema 'Allemaal vriendjes'. Het worden zes voorleesuurtjes met knutselmoment in de bib van Tienen telkens op woensdagnamiddag voor kinderen van de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Het eerste voorleesuurtje is er op woensdag 10 januari van 14.30 uur tot 16 uur. De enthousiaste vrijwilligers van het Davidsfonds staan paraat. De activiteit vindt plaats in het activiteitenlokaal op de eerste verdieping van de bib. De volgende voorleessessies vinden plaats op 14 februari en 14 maart. Deelname is gratis, maar liefst reserveren via 016/80.56.70. (HCH)