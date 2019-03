Zwart schaap van de familie krijgt 2 jaar met uitstel: 22-jarige steelt sleutels bij oma en berooft familie JHM

19 maart 2019

12u56 0

Een 22-jarige jongeman uit Tielt, die zich het zwarte schaap van zijn familie voelde, kreeg van de rechter twee jaar cel met uitstel en 800 euro boete voor het wraakplan dat hij tegen die familie had bedacht. In het huis van zijn oma stal hij de reservesleutels aan het rekje, om vervolgens bij zijn familieleden in te breken en hen te beroven. J.W., die lijdt aan ADHD maar ook in het bezit werd gevonden van een hoeveelheid speed – geen ideale combinatie – stal vervolgens bij zijn nonkels en tantes heel wat werkmateriaal. Die verkocht hij vervolgens verder op tweedehands.be. Ook zijn buren spaarde J.W. niet want ook daar ging hij op dievenpad. Het waren zijn eigen zus en moeder die de gestolen spullen in zijn kamer aantroffen en de politie hielp bij de huiszoeking. “Zij zijn de enigen die me nog steunen”, sprak J.W. “Ik heb het moeilijk en voel me mis begrepen door gans mijn familie, daarom pleegde ik de feiten.” De jongeman was momenteel aangehouden maar mag van de rechter de gevangenis dus verlaten, maar enkel als hij meteen residentieel wordt opgenomen voor een psychische behandeling. Hij krijgt bovendien ook een resem voorwaarden opgelegd: zo mag hij niet uitgaan naar cafés, discotheken of festivals, geen alcohol drinken en moet hij tussen middernacht en 6 uur verplicht thuisblijven.