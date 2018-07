Zuiveringsstation Aarsele opengesteld voor landbouwers 30 juli 2018

Aquafin heeft het waterzuiveringsstation in Aarsele opengesteld voor landbouwers en bedrijven. Dat is een uitzonderlijke maatregel, want tot voor kort maakte het onbemande station geen deel uit van de lijst van mogelijke afhaalpunten.





De extreme droogte bracht daar verandering in. Het gezuiverde afvalwater ter plaatse kan enkel op afspraak afgehaald worden na verwittiging op het nummer 056/61.59.07. Er wordt een bijdrage aangerekend van 160 euro per maand. Verder gelden dezelfde regels als voor andere afhaalpunten.





