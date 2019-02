Zuiderring even afgesloten door champignonmest



LSI

16 februari 2019

23u44

Bron: LSI 0

De Zuiderring in Tielt is zaterdagavond tussen 22u30 en 23u30 een uur voor alle verkeer afgesloten tussen de Wakkense- en de Deinsesteenweg. Oorzaak was een lading champignonmest die ter hoogte van de tunnel onder de spoorweg op het wegdek terecht was gekomen. Wellicht viel de mest van een te hoog geladen aanhangwagen toen het gevaarte onder de spoorweg moest passeren. Het mestspoor op het wegdek spoten en veegde de brandweer van de zone Midwest schoon. Het spoor aan de onderkant van het plafond van de tunnel bleef onaangeroerd.