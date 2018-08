Zorgbedrijf Tielt wordt 'Zorg Tielt' 24 augustus 2018

Het nog nieuw op te richten zorgbedrijf van de stad zal de naam 'Zorg Tielt' dragen. De naam werd woensdagavond goedgekeurd door de OCMW-raad. "We vonden 'zorgbedrijf' wat te hard klinken, terwijl 'zorgvereniging' dan weer wat te esoterisch over kwam", zegt OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt). "Bij gebrek aan een betere benaming hebben we voor duidelijkheid en eenvoud gekozen. Nu zijn we bezig met het ontwerp van een logo. Vanaf januari zullen de bestelwagens van het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum, de serviceflats en de thuiszorgdienst ermee in het straatbeeld verschijnen." (SVR)