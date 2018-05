Zomerbar Treelove aan derde editie toe 12 mei 2018

02u33 0 Tielt Pop-up Zomerbar Treelove opent vanaf dit weekend voor het derde jaar op rij opnieuw de deuren in de tuin van restaurant De Meersbloem in de Polderstraat.

De succesformule van initiatiefnemers Laurent Dobbelaere, Jonas Desmet en Sander Vuylsteke blijft ongewijzigd. Cocktails, hapjes, muziek en vakantiesfeer in een idyllische setting. Net als vorig jaar worden er regelmatig thema-avonden georganiseerd. Daarnaast zal Treelove steevast omgetoverd worden tot een klein WK-dorpje als de Rode Duivels aantreden op het WK in Rusland. De zomerbar is nog tot eind augustus open van de woensdag tot en met de zondag, telkens vanaf 16 uur.





(SVR)