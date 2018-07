Zo zal 'nieuw dorp' met huizen en park eruitzien 13 juli 2018

02u34 0 Tielt De provincie geeft groen licht voor de herbestemming van meer dan twaalf hectare weiland naar woon- en parkgebied. Het gaat om een zone net over de spoorweg, tussen de Bedevaart- en Abeelstraat. Er is plaats voor 337 nieuwe woningen.

"De bedoeling is om er een grote middenklassewijk met de omvang van een klein dorp te bouwen, samen met een groot stadsrandbos", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Simon Bekaert (sp.a). In dat park is er straks plaats voor een dubbele visvijver, maar ook vlonderpaden, fiets- en wandelpaden en zitbanken. Er komt ook ruimte voor geboortebossen in samenwerking met de Gezinsbond. Appartementen worden enkel in de bouwzones rond het nieuwe park toegelaten. Het grootste deel van de bouwgronden in het gebied is bestemd voor eengezinswoningen. De nieuwe woonwijk zal voor het autoverkeer hoofdzakelijk bereikbaar worden via een nieuwe weg die uitkomt op de Bedevaartstraat. Een beperkt deel wordt ontsloten via de Geluwestraat. (VDI)