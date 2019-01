Ziekenhuis huldigt trouwe medewerkers Sam Vanacker

02 januari 2019

Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis en het gelijknamige Woon-en Zorgcentrum werden naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de medewerkers met 25 jaar dienst even in de bloemetjes gezet door de directie in de Ensorzaal in het wzc Sint-Andries. Dit keer zijn er zeven medewerkers die de kaap van de 25 jaar trouwe dienst hebben overschreden. Het gaat om Wendy De Waele (huishoudelijke diensten), Isabelle Dewispelaere (WZC), Filip Engels (PAAZ), Ingrid Gamme (labo), Griet Oosterlinck (WZC), Ann Rosselle (OK) en Christophe Van Neste (WZC).