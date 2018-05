Zeventiger bouwt eigenhandig Mariakapel 09 mei 2018

02u42 0 Tielt Op het bedrijventerrein van Teratex langs de Gavermeersstraat heeft Aarselenaar Jan Simoens (75) eigenhandig een gloednieuw Mariakapelletje gebouwd. Op zaterdag 19 mei wordt de kapel ingehuldigd.

"Ik droomde er al mijn hele leven van: een kapel bouwen voor Onze Lieve Vrouw", vertelt Jan. "In de praktijk bleek een geschikte locatie vinden echter niet evident, tot het bedrijventerrein van Teratex vorig jaar in handen kwam van mijn zoon Olivier (van bouwbedrijf Simoens, red.). Een stukje grond langs de straatkant leende zich perfect voor een kapel, ook al omdat er hier relatief veel fietsers passeren." Daarna begon de zoektocht naar een Mariabeeld. "Volgens de traditie mag je het beeld niet kopen, maar moet je het krijgen. Het toeval wil dat mijn dochter op de zolder van haar woonst in Beselare een prachtexemplaar had staan van een halve meter." Drie weken werkte Jan eigenhandig aan de kapel. Alle metselwerk voerde hij zelf uit. Het beeld zelf, dat vastgemaakt werd op een op maat gemaakte stalen sokkel, werd via de dakopening naar binnen gehesen met een kraantje, waarna de dakbedekking gebeurde. De kapel van de Onze Lieve Vrouw van de Gavers wordt op zaterdag 19 mei rond 13.30 uur plechtig ingehuldigd door priester Joseph Arnaut. Iedereen is welkom. Na de inhuldiging wordt een drankje voorzien. (SVR)