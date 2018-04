Zeventiende Krekel Schaaktornooi 05 april 2018

Schaakclub De Pionniers organiseert op vrijdag 20 april voor de zeventiende keer het Krekel Schaaktornooi. Zoals elk jaar wordt een honderdtal schakers uit heel Vlaanderen verwacht in de zaal van Club 77 in Schuiferskapelle. Uniek is dat ook zwakkere spelers een kans maken tegen sterkere tegenstanders, want de bedenktijd varieert naargelang de sterkte van de speler. Er is 425 euro aan prijzengeld te verdelen. Wie niet in de top vier zit gaat met een naturaprijs naar huis. Het tornooi start om 19.30 uur. Vooraf inschrijven kan via www.pionniers-tielt.be. Deelnemen kost 8 euro. (SVR)