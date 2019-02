Zesdejaars Sint-Jozefsinstituut blinken uit in affiniteit met thuiszorg Sam Vanacker

05 februari 2019

17u51 0 Tielt De zesdejaars van het Sint-Jozefsinstituut hebben op 25 januari een diploma gekregen voor ‘school met de grootste affiniteit met de opdracht van verzorgende in de thuiszorg’.

Tijdens de jaarlijkse driedaagse thuiszorgwandeling van vzw Familiezorg West-Vlaanderen werden driehonderd leerlingen uit verschillende scholen verwelkomd in Brugge. Onder leiding van medewerkers van Familiezorg maakten ze in kleine groepjes een thuiszorgwandeling waarbij de leerlingen onderweg een aantal praktische proefjes voorgeschoteld kregen, gaande van vanillepudding maken voor een diabetespatiënt, over een losgeraakte zoom herstellen, tot een speurtocht naar potentiële gevaren in huis. De zesdejaars van het Sint-Jozefsinstituut slaagden met vlag en wimpel in die opdrachten en kregen aan het einde van de dag een diploma als ‘school met de meeste affiniteit met de opdracht van verzorgende in de thuiszorg’.