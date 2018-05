Zeepkistenrace schot in de roos 07 mei 2018

Tien teams uit negen basisscholen hebben zaterdag deelgenomen aan de vijfde jaarlijkse zeepkistenrace van het VTI in Tielt. "De jongeren bouwen al enkele maanden aan een zeepkist", weet presentatrice Anouschka Defraeye.





"De race wordt in goede banen geleid door de leerlingen van het vijfde jaar Industriële wetenschappen van VTI Tielt, samen met leerkrachten en mensen van de meewerkende kunststofbedrijven. Als geïntegreerde proef ontwierpen leerlingen van Industriële wetenschappen de zeepkist met de basisonderdelen in kunststof. De apotheose was natuurlijk de zeepkistenrace zelf. De leerlingen genoten er van om met een eigen creatie te kunnen rijden tegen elkaar." (VDI)