Zaterdag uitvaart van man die stierf door ontplofte obus 28 mei 2018

De uitvaart van Kevin Braekevelt (38) uit Meulebeke gaat door op zaterdag 2 juni. Kevin, mede-zaakvoerder van het grondwerkenbedrijf Braekevelt uit Tielt, overleed vrijdag nadat een obus vlakbij hem ontplofte. Kevin had de obus gevonden op een werf en nam het mee naar het bedrijf. Daar trachtte hij de obus open te slijpen, waarna het ding ontplofte. Kevin was op slag dood. De uitvaart vindt om 10 uur plaats in aula De aster van het uitvaartcentrum Sabbe in Meulebeke. (AHK)