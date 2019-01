Zanglust huldigt trouwe violisten Sam Vanacker

28 januari 2019

14u48 0

Koninklijk Koor en Orkest Zanglust hield onlangs een nieuwjaarsreceptie voor de leden in hun repetitielokaal Het Feestpaleis naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Tielt. Een uitgelezen gelegenheid om twee leden met een bijzonder indrukwekkende staat van dienst even in de bloemetjes te zetten. Violisten Hannelore Claeys en Paul Vandewiele zijn respectievelijk 30 en 25 jaar lid van de vereniging. Die laatste kon het huldemoment door een ziekenhuisopname echter niet bijwonen.