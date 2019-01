Woonzorgcentra Wakken en Tielt fuseren en trekken meteen 32 miljoen uit voor twee nieuwbouwrusthuizen Sam Vanacker

16 januari 2019

19u07 0 Tielt De directies van woonzorgcentra Sint-Andries in Tielt en O.L.V. van Lourdes in Wakken hebben woensdagnamiddag een fusieakkoord ondertekend. Beide rusthuizen krijgen een nieuwbouw, goed voor een investering van 32 miljoen euro.

Samen beschikken beide rusthuizen nu over 224 bedden. Daar komen er tegen 2023 maar liefst 61 bij doordat de rusthuizen dankzij de fusie onderling vergunningen kunnen uitwisselen. Zo zat men in Wakken aan het plafond wat betreft aantal bedden, terwijl er in Tielt nog wel extra plaatsen in de portefeuille zaten. “Daardoor zullen er in Wakken nieuwe zorginitiatieven, zoals een oriënterend kortverblijf en een dagverzorgingscentrum, kunnen aangeboden worden”, legt voorzitter van de Raad van Bestuur Chris Botterman uit. “Anderzijds zal Tielt door de schaalvergroting haar bestaande capaciteit kunnen uitbreiden van 64 naar minstens 90 plaatsen, plus 3 plaatsen kortverblijf en 7 plaatsen oriënterend kortverblijf. Op termijn kunnen daar zelfs nog eens dertig plaatsen bijkomen.”

In zowel Tielt als Wakken wordt de komende jaren gewerkt aan een nieuwbouw. “Beide gebouwen zullen vervangen worden door gloednieuwe woonzorgcentra, goed voor een investering van 32 miljoen euro”, gaat Botterman verder. “De werken zullen gefaseerd over een drie jaar verlopen om de last voor de bewoners tot een minimum te beperken. Beide nieuwbouwprojecten zullen in 2023 in gebruik worden genomen.”

De ruim tweehonderd medewerkers van beide rusthuizen kunnen volgens Botterman overigens op beide oren slapen. “Iedereen die we nu in dienst hebben blijft ook in dienst. Meer nog, dankzij de uitbreiding van het aantal plaatsen zal vanaf 2023 extra personeel nodig zijn.”

Volgens Jozef Vandenberghe, voorzitter van de Kortrijkse woonzorggroep GVO (waaronder het wzc in Wakken valt), zal de som van beide rusthuizen meer zijn dan de delen. “Onze wegen hebben gekruist door het vergunningenbeleid van de overheid. Anderzijds zijn zowel het Sint-Andriesziekenhuis als wij destijds gegroeid vanuit de Zusters van het Geloof, dus in zekere zin delen we dezelfde waarden.”

“Een dergelijk project is niet evident, maar we moeten mee met onze tijd. De zorggraad van de bewoners zal nog toenemen en op die uitdaging moeten we voorbereid zijn. Onze expertise op vlak van zware zorgsituaties gaan we samen verder ontwikkelen, centraliseren en delen. Alleen zo kunnen we een antwoord op maat bieden op elke zorgvraag van elke oudere in de regio Tielt-Wakken.”

De fusie gaat in vanaf juli 2019.