Woonwijk halve dag dicht voor reconstructie DADER TOONT VANDAAG HOE HIJ LIEFDESRIVAAL AANVIEL MET KRUISBOOG HANS VERBEKE

19 juni 2018

02u38 0 Tielt De woonwijk Drie Wilgen en enkele omliggende straten zijn vandaag tussen 7 en 13 uur verboden terrein. Aanleiding is de reconstructie van de moord op slagerszoon Bjorn De Vrieze (28). Dader Jordy Vande Sompele (23) zal er tonen hoe dat is gebeurd in het bijzijn van de gerechtelijke diensten en de ouders en zus van het slachtoffer.

Rond tien uur start deze morgen aan de intussen verkochte woning van Bjorn De Vrieze de wedersamenstelling van de kruisboogmoord. Jordy Vande Sompele, een 23-jarige Tieltenaar die niet kon verkroppen dat de moeder van zijn twee kleine kinderen een voorzichtige relatie begonnen was met slagerszoon Bjorn De Vrieze, vermoordde op 1 mei zijn liefdesrivaal met een kruisboog die hij daags voordien was gaan kopen. Enkele weken voordien had de man in zijn omgeving ook al verklaard dat hij hem "kapot zou maken". Vandaag, precies zeven weken na de feiten, moet de dader tonen wat zich precies aan de voordeur heeft afgespeeld. Bij de reconstructie zullen ook de ouders en zus van Bjorn aanwezig zijn. Ze hopen op die manier een antwoord te krijgen op een aantal vragen waar ze sinds die fatale dag mee worstelen. Politie en gerecht willen geen pottenkijkers en daarom wordt de woonwijk hermetisch afgesloten. Dat is ook het geval voor de Biermanstraat en de Brouwerijstraat. Daar zal alleen, na controle, doorgaand verkeer toegelaten worden.





Brief

"De bewoners van de Drie Wilgen - ongeveer zeventig gezinnen - hebben een brief gekregen over de maatregelen", zegt politiecommissaris Lauris Blanchart. "In- en uitgaand verkeer zal er uit den boze zijn. De bewoners van de Kronkelbeekstraat zijn ook ingelicht over de reconstructie. Zij kunnen, mits controle, wel van en naar hun woningen." In de omgeving is te horen dat heel wat mensen uit voorzorg hun wagen afgelopen nacht buiten de afgesloten zone hebben geplaatst, om zonder problemen naar het werk te kunnen vertrekken. "Dat het maar gauw achter de rug is", zegt Rita Dinneweth. De 58-jarige weduwe woont recht tegenover het huis waar het drama zich afspeelde. "Elke keer ik hier vertrek of terugkom, moet ik aan Bjorn denken. Hij was een goeie overbuur. Sympathiek, hulpvaardig en aardig voor mijn kleinkinderen. Als ze tijdens de vakantie bij mij verbleven, is hij hen dikwijls komen halen om te gaan plonzen in het zwembad dat achter zijn woning stond. Voor Hans en Gudrun, de ouders van Bjorn, en zijn zus is het uiteraard het moeilijkst om te verwerken wat hier gebeurd is. Maar ook voor mij ligt het allemaal heel gevoelig. Hopelijk komt er na de reconstructie voor iedereen wat rust." Het huis van Bjorn is inmiddels verkocht. Een koppel op leeftijd uit Sint-Jan (Wingene) komt er op termijn wonen.