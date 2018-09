Wolkbreuk doet deel van akkerland wegspoelen 06 september 2018

Een wolkbreuk in de nacht van dinsdag op woensdag heeft gisteren problemen veroorzaakt in Schuiferskapelle. In de buurt van de Rijkegemkouterstraat en de Polderstraat zocht het regenwater zich pijlsnel een weg naar lager gelegen gebied. Daardoor spoelde een deel van een akkerland weg, vlakbij de populaire zomerbar Treelove (vroeger De Meersbloem). Op de landelijke weg bleef nadien een centimetersdikke modderbrij achter. "Rond de middag zijn we de straat gaan schoonmaken", zegt Lieven Rijckaert, bevelhebber van de Tieltse brandweerpost. "Ook 's nachts rond vier uur, waren we al op pad. In de Wingensesteenweg was een kelder ondergelopen en we gingen ook ter plaatse voor waterinsijpeling in een loods langs de Bedevaartstraat. Al bij al bleef de overlast heel beperkt."





