Wit-Gele Kruis opent nieuw zenuwcentrum 14 februari 2018

Tielt Vijftien jaar nadat het Wit-Gele Kruis naar Pittem trok, is de zorgbeweging teruggekeerd naar Tielt. Zopas werd de nieuwbouw op de industriezone in de Careelstraat plechtig geopend.

Het regionaal centrum van het Wit-Gele Kruis omvat behalve Tielt ook Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Wingene. Het is zowat het zenuwcentrum van de dienst, van waaruit onder meer de taken van de verpleegkundigen worden verdeeld. "Het centrum in Pittem werd te klein", legt afdelingshoofd Maureen Pascal uit. "In 2013 zijn we daarom beginnen uitkijken naar een nieuwe, grotere locatie en zo zijn we terug in Tielt beland. We zijn helemaal klaar voor de toekomst. En die ziet er goed uit, want thuiszorg zit flink in de lift. Enerzijds om praktische redenen, anderzijds omdat het financieel niet altijd haalbaar is om voor een woonzorgcentrum te kiezen." Alles samen stelt het Wit-Gele Kruis in onze provincie 1.400 mensen te werk, verdeeld over twaalf afdelingen. De regio Tielt telt 75 medewerkers, die samen zo'n 800 cliënten hebben. (SVR)