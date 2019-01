Winterbar op Dorpsplein schot in de roos VDI

06 januari 2019

15u13

Bron: VDI 11 Tielt Het Dorpsplein werd dit weekend voor het tweede jaar op rij ingepalmd door een winterbar. Die werd uitgebaat door #PPB (Party Pictures Bovijn), een groep van zeventien vrijwilligers die de Kanegemnaars een gezellig nieuwjaarsfeest wilde bezorgen.

“Alles begon enkele jaren geleden met een Whatsapp-groepje onder vrienden”, vertelt Simon Germonprez. “We besloten om tijdens de passage van de Ronde van Vlaanderen een bar op het Dorpsplein te plaatsen. Nu passeert de Ronde hier niet meer, maar we wilden de Kanegemnaars wel blijven verenigen. Daarom organiseerden we nu al voor de tweede keer een winterbar. We zijn tevreden met de opkomst. We organiseerden op vrijdagavond voor het eerst een quiz en die was met 31 ploegen meteen volzet. Op zaterdagavond kwam Royalty Busters, net als vorig jaar, optreden en op zondagnamiddag kwamen de mensen rustig iets drinken en op het nieuwe jaar klinken. We willen hier een mooie jaarlijkse traditie van maken en afgaande op de opkomst moet dat zeker lukken.”