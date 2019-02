Winkel breidt kledinglijn met West-Vlaamse spreuken uit: ‘Wèn mo dadde’ nu ook voor vrouwen Sam Vanacker

07 februari 2019

14u03 0 Tielt Herenboetiek Federico Moda uit Tielt gaat zijn kledinglijn met West-Vlaamse spreuken uitbreiden. Voortaan heeft Frederik François ook sweaters van ‘Wèn mo dadde’ voor vrouwen en volgende maand komen daar truien met ‘Koereur’ en West-Vloaming’ bij.

Sinds de lancering vorige zomer is de opmerkelijke kledinglijn Kids Of Hollywood een bescheiden succes geworden. Zodanig dat de Meulebeeks grafisch ontwerper Olaf Rubens en Frederik François van Federico Moda in Tielt de lijn nu uitbreiden. “Er is veel vraag naar. Ik heb net een nieuwe lading truien met ‘Wèn mo dadde’ bijbesteld. Die verkopen het best. Omdat we merken dat ook veel vrouwen interesse hebben, lanceren we nu een blauwe versie met roze letters.”

Nieuwe spreuken

“Het begon vorige zomer als weinig meer dan een leuk ideetje”, legt Frederik uit. “Olaf en ik ergerden ons aan het gebrek aan creativiteit bij sommige kledingstukken met opschriften, dus besloten we het zelf te proberen. Niet dat we er bakken geld aan verdienen, maar het is een bescheiden succes en het blijft vooral leuk om te doen. Al is het telkens wel zorgvuldig afwegen welke spreuken zullen aanslaan en welke niet. Na eerder ‘Kjeunemie’, ‘Beire’, ‘Peirtotal’ en onze kaskraker ‘Wèn mo dadde’ brengen we in maart twee nieuwe versies uit. Aangezien we met zijn allen houden van de koers, kwamen we op de proppen met ‘Koereur’, geschreven op zijn West-Vlaams. Ook ‘West-Vloaming’ ligt in maart in de rekken.”

Frederik benadrukt dat Federico Moda in de eerste plaats een zaak voor herenkledij blijft. “Het is niet de bedoeling te concurreren met andere winkels. Die roze versie ga ik bijvoorbeeld ook niet in onze etalage leggen. Eerder dacht ik er even over na om ze te laten aanbieden door een winkel met een damescollectie, maar het sop leek me uiteindelijk de kolen niet waard.”

Een sweater van Kids Of Hollywood kost zestig euro en is verkrijgbaar bij Federico Moda in de Kortrijkstraat in Tielt of via Storesquare.