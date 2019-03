Window Fashion bescheiden succes ondanks guur weer Sam Vanacker

17 maart 2019

16u38 0 Tielt Een veertigtal handelszaken uit het kernwinkelgebied zette afgelopen weekend de deuren opnieuw wagenwijd open voor het shoppingevenement Window Fashion. Ondanks het gure weer waren de handelaars tevreden.

Met Window Fashion, dat voor de eerste keer werd georganiseerd in 2014, rollen de winkels op zondag de rode loper uit en wordt het centrum verkeersvrij gemaakt. Een treintje brengt de shoppers tot waar ze moeten zijn en er is randanimatie. In de etalages duiken bovendien levende modellen op die de voorjaarsmode en de nieuwste zomertrends showen. “Bijzonder spijtig dat het weer dit jaar niet mee zit”, reageert schepen van Lokale Economie en Middenstand Hedwig Verdoodt (CD&V). “We kregen af te rekenen met hagelbuien, maar al bij al zijn de handelaars relatief tevreden over de opkomst. Overal waar ik ben geweest was er toch een gezellige drukte. Ondanks de afwezigheid van de zon kunnen we dus zeker opnieuw van een bescheiden succes spreken.”