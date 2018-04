Wind in de zeilen voor lokale weerman Rens 14 april 2018

02u47 0 Tielt Sinds hobbymeteoroloog Rens Daeninckx (22) vorige zomer aan bod kwam in deze krant gaat het 'Meteo Reni' voor de wind.

Naast het centrum voor mensen met een beperking Mivalti worden de voorspellingen van Rens nu ook gebruikt door de Tieltse brandweer, terwijl hij sinds kort ook live een wekelijks weerpraatje brengt op de lokale radio en zelfs wielerploeg Trek een beroep doet op zijn diensten. Rens investeerde inmiddels in een gloednieuw digitaal weerstation.





"Voortaan worden de meetgegevens van de nieuwe wind-, temperatuur- en regenmeter draadloos doorgestuurd naar mijn weerstation binnenshuis", vertelt Rens trots. "Een flinke investering, maar het loont de moeite. Die gegevens leg ik samen met de informatie van online weerkaarten en zo maak ik elke dag een voorspelling, specifiek gericht op de regio Tielt."





De Facebookpagina van Rens heeft bijna 5.000 volgers en sinds januari is hij ook elke zaterdagochtend live te horen op Radio Meteor. "De eerste keer voor de microfoon was ik zenuwachtig, maar gaandeweg kreeg ik het onder de knie." De informaticastudent mag straks ook opnieuw het weer in de gaten houden voor muziekfestival Labadoux en via Luc Meersman, de vader van ex-wielrenner Gianni, levert Rens nu ook weerberichten voor wielerteam Trek. Daar houdt de ambitie niet op. "Als de stad een beroep zou willen doen op m'n diensten voor de Europafeesten, dan zou ik niet weigeren", besluit de weerman subtiel. (SVR)





