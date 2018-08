Wijlen 'Sef' kondigt Dorpsfeesten aan 25 augustus 2018

02u36 0

'We zijn er klaar voor!': met deze slogan en een iconische foto van wijlen dorpsfiguur Jozef 'Sef' Lerouge boven de kerkdeur kondigt Yves Verleysen (56) de Dorpsfeesten van Aarsele aan.





Yves Verleysen woont al 25 jaar in Tielt, maar zijn roots liggen in Aarsele. Om de vijfde editie van de Dorpsfeesten ludiek aan te kondigen, liet hij een foto van dorpsfiguur Jozef Lerouge uitvergroten en op een grote banner boven de kerkdeur hangen.





"Jef is al meer dan vijftien jaar overleden, maar jong en oud kent hem nog steeds als de geliefde toneelspeler, ceremoniemeester en duivel-doet-al", zegt Yves. "Op de foto zie je hem het tapijt voor de kerk proper maken voor een trouwfeest. Ik vond dat een passend beeld: Sef die het dorp mooi maakt voor het nakende feest, vandaar de slogan 'We zijn er klaar voor!'." (ASD)