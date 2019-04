Wielertoerist gewond bij ongevalletje tijdens drukte van shakedown TAC Rally VHS

11 april 2019

Langs de Wingensesteenweg in Tielt gebeurde woensdagavond iets over zeven uur een ongeval. Daar was op dat moment veel volk aanwezig voor de shakedown van de TAC Rally. Auto’s van rallyliefhebbers stonden er in een lange rij langs de weg geparkeerd. Toen één van hen, een man van 21 uit Staden, probeerde te keren, kwam daar net een groep sportievelingen van de Tieltse fietsclub Bicro gereden. Een botsing was onvermijdelijk. Een deel van de wielertoeristen kwam ten val. Eén iemand, een man van 52 uit Tielt, moest voor verzorging naar het ziekenhuis.