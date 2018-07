Wielerclub 'De Kurte Tieze' lanceert eigen biertje 10 juli 2018

De Kanegemse wielertoeristenclub 'De Kurte Tieze' heeft met het 'Tiezeke' een eigen bier laten brouwen. Het gaat om een blond, fruitig biertje van 6,6 graden, gebrouwen door microbrouwerij Eutropius uit Menen. Het bier werd tegelijk met een tiental metalen miniatuurwielrennertjes in de clubkleuren gelanceerd in Pastorie Caeneghem.





"Na onze wekelijkse rit drinken we graag samen een biertje", zegt voorzitter Tom Steyaert. "Zo ontstond het idee voor een eigen bier. En aangezien een van onze leden de miniatuurwielrennertjes van Cyclistes Léon uit Ruiselede schildert, hebben we meteen enkele bijpassende miniatuurwielrennertjes besteld."





(SVR)