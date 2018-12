West-Vlaamse ziekenhuizen scoren goed in CM-ziekenhuisbarometer Bevallen is goedkoopst in Izegem, voor meniscusoperatie moet je in Waregem zijn Sam Vanacker

05 december 2018

07u00 0 Tielt CM wil af van de ereloonsupplementen die ziekenhuizen aanrekenen voor eenpersoonskamers. Uit een grootschalige analyse van de tarieven in de Belgische ziekenhuizen blijkt dat die supplementen onderling enorm verschillen. De West-Vlaamse ziekenhuizen zijn relatief goedkoop in vergelijking met de rest van het land, maar toch rij je beter naar Izegem om te bevallen en kies je beter niet voor Knokke als je krap bij kas zit.

Het ene ziekenhuis is het andere niet, althans niet voor wie een eenpersoonskamer wil. Uit de CM-ziekenhuisbarometer blijkt bijvoorbeeld dat je in Knokke-Heist gemiddeld 1.422 betaalt voor een bevalling. In Izegem is dat 1.111 euro. De cijfers behandelen ook andere ingrepen. Voor het verwijderen van de galblaas betaal je in Sint-Lucas in Brugge 1.703 euro. In Jan Yperman in Ieper wordt voor dezelfde ingreep slechts 987 euro aangerekend. De duurste heupprotheses zijn dan weer te vinden in Sint-Rembert in Torhout, waar de factuur oploopt tot 2.935 euro. AZ Delta in Roeselare klokt voor hetzelfde af op 2.286 euro. Voor het verwijderen van de meniscus ben je goedkoper af in Waregem (573 euro) dan in Sint-Lucas (753 euro). Ook de tarieven van cataractoperaties en het plaatsen van pacemakers, twee andere ingrepen waarvan CM de tarieven in kaart bracht, verschillen onderling sterk.

Maar wie voor een twee- of meerpersoonskamer kiest, vermijdt die ereloonsupplementen en betaalt louter de kostprijs van de ingreep. Dan kost een bevalling in Knokke-Heist nog slechts 266 euro. Een heupprothese in Torhout komt dan op 907 euro. Dat verschil is volgens CM-voorzitter Luc Van Gorp niet meer te verantwoorden. “Steeds vaker zoeken ziekenhuizen creatieve manieren om extra inkomsten binnen te halen. Voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer zijn de ereloonsupplementen in 2017 gemiddeld opnieuw 3,5 procent gestegen, bovenop de index. Dat betekent dat we richting een gezondheidszorg gaan met twee snelheden. Wie zich een dure hospitalisatieverzekering kan veroorloven, krijgt de beste omkadering. Die evolutie moeten we tegengaan. We moeten af van die variabele ereloonsupplementen.”

Al moet gezegd dat die supplementen in de twaalf West-Vlaamse ziekenhuizen in vergelijking met de rest van België relatief goed meevallen. De Sint-Jozefskliniek in Izegem en Jan Yperman in Ieper staan onderaan met 59 en 50 procent. AZ Groeninge in Kortrijk en AZ Sint-Lucas in Brugge zijn in onze provincie de duurste met een gemiddelde van respectievelijk 70 en 68 procent. Even ter vergelijking: het CHIREC-ziekenhuis in Brussel zit aan een gemiddelde van 178 procent ereloonsupplement.

“De supplementen liggen bij ons in elk geval een stuk lager dan in Oost-Vlaanderen”, reageert communicatiemanager Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge. “Anderzijds kampen ziekenhuizen met een systematische onderfinanciering. Tegelijk moeten we blijven investeren en moeten we alles financieel gezond houden. We moeten onze inkomsten per slot van rekening ergens vandaan halen. Zorg is duur en gelukkig zorgen hospitalisatieverzekeringen ervoor dat patiënten dat minder voelen. En ik denk dat we nog steeds trots mogen zijn op de kwaliteit van onze zorg.”

QUOTE JAN YPERMAN??

Desondanks stelt CM een volledige hertekening van de ziekenhuisfinanciering voor. “Patiënten betaalden in 2017 ruim 1,4 miljard euro uit eigen zak. Naar schatting 541 miljoen daarvan zijn ereloonsupplementen. Voor hospitalisatieverzekeringen betaalden we allemaal samen 1,7 miljard aan premies’, gaat Van Gorp verder. ‘Als de supplementen zouden verdwijnen, zijn hospitalisatieverzekeringen niet meer nodig. Het geld dat zo vrijkomt kunnen we overhevelen naar wettelijke ziekteverzekering om op die manier tot een correcte en transparante financiering van zowel ziekenhuizen als artsen te komen. De patiënt is veel beter af en eenpersoonskamers zullen de norm worden zonder dat iemand zich nog zorgen zal moeten maken over zijn ziekenhuisfactuur.’

