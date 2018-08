Wereldfeest voor Tieltenaren in Campus De Reynaert 31 augustus 2018

02u30 0

De stedelijke werkgroep Gastvrije Gemeente en de Oxfam Wereldwinkel organiseren op zaterdag 8 september net zoals vorig jaar een wereldfeest in Campus De Reynaert. "In Tielt leven mensen van 71 verschillende nationaliteiten samen. Met dit evenement geven we autochtone Tieltenaren en nieuwkomers met een migratieachtergrond de kans om elkaar te leren kennen. Zo dragen we bij om van Tielt een vredevolle en verdraagzame stad te maken." Vanaf 15 uur starten er gratis multiculturele workshops met onder andere samen koken, kalligrafie en kinderanimatie. Vanaf 18 uur kan er aangeschoven worden voor een buffet. Afsluiten gebeurt met een gratis optreden van de Senegalese groep Jalila Waraba en Sidy Cissokho om 20 uur. Inschrijven voor de maaltijd kost 8 euro en kan bij de Oxfam Wereldwinkel, via 051/40.41.03 of owwtielt@oww-tielt.be (SVR)