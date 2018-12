Welzijnsbeurs wordt groter en verkast naar Europahal Sam Vanacker

05 december 2018

Op vrijdag 14 december organiseert het Sociaal Huis al voor de vierde keer een Welzijnsbeurs, een opendeurnamiddag waarbij bezoekers uitgebreid kennis kunnen maken met de verschillende diensten rond welzijn, wonen en vorming in Tielt. Al wordt die beurs dit jaar een pak grootser aangepakt.

Zo zal de beurs niet langer plaatsvinden in het dienstencentrum, maar wel in de Europahal. Alles samen worden er maar liefst 54 standhouders verwacht, terwijl er ook voor het eerst workshops worden aangeboden aan de bezoekers. De grote zaal zal helemaal gevuld worden met standjes, terwijl de workshops in de kleine zaal zullen plaatsvinden.

“We pakken het groter aan omdat we niet enkel de welzijnssector aan bod willen laten komen, maar ook de vrijetijdsbeleving voor senioren én de ondersteuning die we bieden voor gezinnen. Met dat laatste mikken we op een volledig nieuwe doelgroep vanuit het Huis van het Kind. Verder worden er verschillende hobbyclubs van het dienstencentrum voorgesteld en zullen ook de verenigingen van de Tieltse Ouderenadviesraad present zijn met een standje”, legt OCMW-voorzitter Pascale Baert (Iedereen Tielt) uit.

De beurs is op vrijdag 14 december open tussen 10 en 17 uur en de toegang is volledig gratis.