Wegversmalling in Kanegem wordt herbekeken Sam Vanacker

25 januari 2019

12u22 0 Tielt De wegversmalling ter hoogte van basisschool De Wijzer in Kanegem zal grondig opnieuw bekeken worden. Dat bleek uit een antwoord van schepen Roos Tack (CD&V) op een vraag van oppositieraadslid Joris Tack (Open Vld).

Het oppositieraadslid merkte op dat de wegversmalling in Kanegem recent beschadigd werd door een passerend voertuig. “Het is lang niet de eerste keer dat dit gebeurt. De palen een dertigtal centimeter opschuiven in de richting van de school zou al een groot verschil maken”, aldus Tack. Zijn naamgenote in de meerderheid erkende het probleem. “Ik deel al langer uw mening dat er iets moet veranderen. Eventueel moet de hele constructie zelfs opgeschoven worden. De situatie zal ten gronde opnieuw bekeken moeten worden.”