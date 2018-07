Wegenwerken gepland in Galgenveldstraat 30 juli 2018

Op woensdag 8 en donderdag 9 augustus wordt de Galgenveldstraat afgesloten voor herstellingswerken aan het wegdek. Het betreft het stuk tussen de Lammersakker en de Bevrijdingslaan. De toegang tot diezelfde Bevrijdingslaan en Lammersakker vanuit de Galgenveldstraat blijft evenwel mogelijk. Plaatselijk is er omleiding voorzien via de Bevrijdingslaan, Szamotulystraat en Zegerstraat, telkens in beide richtingen.





Verkeer richting Lammersakker kan inrijden via de Ruiseleedsesteenweg, daar geldt eenrichtingsverkeer. Doorgaand verkeer moet de Ringlaan volgen.





(SVR)