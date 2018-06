Watewyloop wordt vervangen door 'Tielt Loopt' 23 juni 2018

AV Molenland organiseert op zondag 1 juli de allereerste editie van 'Tielt Loopt' in het centrum van de stad. De nieuwe wedsrijd is de opvolger van de Watewyloop, die na 16 jaar op recreatiedomein de Watewy opgedoekt wordt.





"De Watewy was en is nog steeds een pracht van een locatie, maar in Tielt zelf werd ons evenement niet gezien. Daar komt bij dat de concessie van de cafetaria er ten einde is, terwijl we een gloednieuwe atletiekpiste liggen hebben in het centrum", zegt Luc Vanneste van het organiserend comité. "Door te verhuizen hopen we meer volk op de been te krijgen. Start en aankomst is voorzien op de piste, met tussenin een passage aan de markt en het Vredespark. Net als de Watewyloop zal 'Tielt Loopt' ook veel hoogtemeters - in totaal 14 meter - en bochtenwerk tellen. En er wordt behalve de eigenlijke wedstrijd van 5 of 10 kilometer ook terug een juniorloop en een Poesloop voorzien. We hopen een mooie nieuwe traditie te kunnen beginnen." (SVR)