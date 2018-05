Waterlek 25 mei 2018

Gezinnen in Tielt, Kanegem en Aarsele kregen gisteren af te rekenen met verminderde druk op de waterleiding. Dat is een gevolg van een lek op een aanvoerleiding onder de Ringlaan in Tielt. De problemen kunnen volgens De Watergroep nog enkele dagen duren. Arbeiders doen er alles aan om het euvel zo snel mogelijk op te lossen. (LSI)