Watergroep legt noodleiding voor één woning 05 juni 2018

Een groot deel van Tielt kampt al even met een verminderde druk op de waterleiding. Dat is het geval in het noorden van de stad maar ook in Kanegem en Aarsele. "De aanleiding is een lek op een toevoerleiding die ter hoogte van hotel-restaurant Shamrock onder de Ringlaan loopt", zegt Kathleen De Schepper, woordvoerster van De Watergroep. "We hebben beslist die leiding volledig te vervangen. De werken zijn een week geleden gestart maar zijn op technisch vlak niet evident. De leiding lag in een koker en moest daaruit worden getrokken. Vandaag (gisteren, red.) is de nieuwe leiding met succes door de koker getrokken. Als de werken verder op schema verlopen, zouden ze moeten afgerond zijn tegen vrijdag."





Om de werken te kunnen uitvoeren, werd het waternet herschakeld. "Een ononderbroken levering van water is voor ons prioritair", zegt De Schepper. "Door de herschakeling krijgt iedereen water, zij het tegen verminderde druk. Aan de noordkant van de leiding hadden we geen oplossing voor één woning. Speciaal voor die aansluiting hebben we een noodleiding aangelegd."