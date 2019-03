Wagen brandt uit op weg naar het werk LSI

19 maart 2019

06u31

Bron: LSI 0

Langs de Zuiderring in Tielt is dinsdagochtend in alle vroegte een BMW 320 volledig uitgebrand. Patrick De Bruyckere (52) uit Sint-Eloois-Vijve (Waregem) was om 4.50 uur met de wagen op weg naar zijn dagtaak bij afvalverwerkingsbedrijf Verhelle in Tielt. “Aan de Seyntexrotonde rook ik een brandgeur”, vertelt Patrick. “Ik dacht eerst dat het van buiten kwam, maar zag enkele ogenblikken later dat het uit de zekeringskast vooraan in de wagen kwam. Ik haastte me om mijn wagen ergens langs de kant van de weg te plaatsen. Van zodra ik de zekeringskast opende, schoten de vlammen de lucht in. Ik probeerde nog enkele spullen uit de wagen te halen.

Einde van werkdag

Dat lukte maar de wagen zelf stond in een mum van tijd volledig in lichterlaaie.” De brandweer van de zone Midwest slaagde er snel in het vuur te blussen. Een deel van de ringweg rond Tielt bleef tijdens de bluswerken een tijdlang afgesloten. Er raakte niemand gewond. “Al gloeien mijn handen wel”, besluit Patrick. “De vlammen likten er aan toen ik de spullen uit de auto graaide.” Voor Patrick zat de werkdag er al op nog voor hij begonnen was. Zijn zonen pikten hem op.