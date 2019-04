VV Tielt biedt volgend seizoen naast gewestelijk

ook provinciaal jeugdvoetbal aan SVR

12 april 2019

17u08 4 Tielt Voetbalclub VV Tielt heeft na een externe audit groen licht gekregen om vanaf het seizoen 2019-2020 naast gewestelijk ook provinciaal jeugdvoetbal aan te bieden.

“Dit is een mooie beloning voor het harde werk van de vele medewerkers bij VV Tielt en toont aan dat de jeugdwerking de laatste jaren veel heeft geïnvesteerd om aan de vele jonge voetballers een kwalitatieve opleiding aan te bieden”, zegt bestuurslid Johan Rosseel. “Door de promotie naar het provinciale jeugdvoetbal hopen we nog een aantal getalenteerde nieuwe spelers aan te trekken, vooral bij de reeksen U21 en beloften.”

Om de jeugdwerking van VV Tielt nog verder te verbeteren is de club op zoek naar gediplomeerde trainers voor de onder- en bovenbouw, een coördinator bovenbouw en een jeugdscout. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij TVJO Jonas Fockedey op tvjo.vvtielt@gmail.com of bij jeugdvoorzitter Patrick Vannieuwenborgh patrickvannieuwenborgh@yahoo.com of 0498/12.60.48.